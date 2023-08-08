МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль швейцарского сырьевого трейдера Glencore в первом полугодии 2023 года упала примерно в 2,7 раза в годовом выражении и составила 4,311 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Saudi Aramco снизилась в первом полугодии на 30 процентов

Базовая прибыль Glencore в расчете на акцию составила 0,36 доллара после 0,92 доллара годом ранее. Скорректированная EBITDA сократилась вдвое — до 9,397 миллиарда долларов. Выручка снизилась на 20%, до 107,415 миллиарда долларов. Чистый долг на конец июня составил 1,542 миллиарда долларов, уменьшившись на 33% в годовом выражении.

"Сильная сторона нашей диверсифицированной бизнес-модели, включающей в себя промышленный и маркетинговый бизнес с фокусом на металлы и энергетику, в очередной раз доказала свою эффективность в различных рыночных условиях", — приводятся в сообщении слова гендиректора Glencore Гэри Нэгла (Gary Nagle).

Glencore — один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства, обладающий также и производственными мощностями. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.