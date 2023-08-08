МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал поручить проработку совместно со строителями вопроса привлечения субсидий для реализации инфраструктурных проектов. Путин утвердил специальный порядок расчетов при экспорте агропродукции

На совещании по развитию стройотрасли председатель совета директоров АО "БТС-МОСТ" Руслан Байсаров сообщил, что действующая ключевая ставка усложняет реализовывать крупные инфраструктурные проекты, в частности, когда речь идет о больших инвестициях.

"Здесь должны вступать в действие меры поддержки правительства, всякие субсидии и другие меры…", — прокомментировал Путин.

"Тут есть разные механизмы, если поручить проработать…", — добавил Байсаров.

"Пожалуйста", — ответил Путин.