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2023-08-08T18:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230808/841343963.html
Путин прокомментировал финансирование крупных инфраструктурных проектов
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. Президент России Владимир Путин пообещал поручить проработку совместно со строителями вопроса привлечения субсидий для реализации инфраструктурных проектов. На совещании по... ПРАЙМ, 08.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, владимир путин, инфраструктурные проекты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал поручить проработку совместно со строителями вопроса привлечения субсидий для реализации инфраструктурных проектов.
На совещании по развитию стройотрасли председатель совета директоров АО "БТС-МОСТ" Руслан Байсаров сообщил, что действующая ключевая ставка усложняет реализовывать крупные инфраструктурные проекты, в частности, когда речь идет о больших инвестициях.
"Здесь должны вступать в действие меры поддержки правительства, всякие субсидии и другие меры…", — прокомментировал Путин.
"Тут есть разные механизмы, если поручить проработать…", — добавил Байсаров.
"Пожалуйста", — ответил Путин.