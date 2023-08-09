2023-08-09T10:05:50+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20230809/841349886.html
ВЭБ вышел из совместного проекта по строительству линий связи
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. Госкорпорация ВЭБ на взаимовыгодных условиях вышла из проекта по строительству магистральных линий связи "Атлас", в котором она была вместе с "Ростелекомом" с 2021 года, сообщил... ПРАЙМ, 09.08.2023
телеком, бизнес, технологии, новости, россия, вэб, ростелеком, связь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ на взаимовыгодных условиях вышла из проекта по строительству магистральных линий связи "Атлас", в котором она была вместе с "Ростелекомом" с 2021 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В конце 2021 года "Ростелеком" совместно с венчурным фондом ВЭБа VEB Ventures создал совместное предприятие для прокладки новой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Транзит Европа — Азия нового поколения". О планах проложить ВОЛС от западных до восточных границ РФ "Ростелеком" сообщил ранее, в 2020 году. Для реализации проекта провайдер цифровых услуг с рядом партнеров создал компанию "Атлас".
"VEB Ventures и "Ростелеком" договорились о выходе VEB Ventures из состава участников проектной компании на взаимовыгодных условиях. Проект продолжает успешно реализовываться при поддержке "Ростелекома", — рассказал источник.
Он отметил, что при этом ВЭБ "рассматривает возможность предоставления проектного финансирования" для этого проекта.
ВЭБ и "Ростелеком" договорились о выходе госкорпорации из проекта вследствие того, что в 2022 году "возникла необходимость корректировки проекта, в том числе в части инструментов финансирования проекта", объяснил источник.