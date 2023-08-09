МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ на взаимовыгодных условиях вышла из проекта по строительству магистральных линий связи "Атлас", в котором она была вместе с "Ростелекомом" с 2021 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Верховный суд подтвердил законность покупки ВЭБом завода "Ангстрем-Т"

В конце 2021 года "Ростелеком" совместно с венчурным фондом ВЭБа VEB Ventures создал совместное предприятие для прокладки новой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Транзит Европа — Азия нового поколения". О планах проложить ВОЛС от западных до восточных границ РФ "Ростелеком" сообщил ранее, в 2020 году. Для реализации проекта провайдер цифровых услуг с рядом партнеров создал компанию "Атлас".

"VEB Ventures и "Ростелеком" договорились о выходе VEB Ventures из состава участников проектной компании на взаимовыгодных условиях. Проект продолжает успешно реализовываться при поддержке "Ростелекома", — рассказал источник.

Он отметил, что при этом ВЭБ "рассматривает возможность предоставления проектного финансирования" для этого проекта.

ВЭБ и "Ростелеком" договорились о выходе госкорпорации из проекта вследствие того, что в 2022 году "возникла необходимость корректировки проекта, в том числе в части инструментов финансирования проекта", объяснил источник.