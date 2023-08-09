МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Планы США ограничить инвестиции в китайские компании, вероятно, затронут только те фирмы, которые получают по меньшей мере половину своей прибыли от передовых технологических отраслей, таких как квантовые вычисления и искусственный интеллект (ИИ), сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Эксперты рассказали, что нужно Китаю для поддержания спроса

"Планы США по ограничению инвестиций в Китай, вероятно, затронут только те китайские компании, которые получают как минимум половину своей прибыли от высокотехнологичных областей, таких как квантовые вычисления и искусственный интеллект", — сообщает агентство.

По информации Блумберг, готовящийся закон таким образом позволит американским предпринимателям вкладывать деньги в китайские предприятия, занимающиеся в том числе и ИИ, если большая часть их доходов приходится на другие источники. Один из источников сообщил, что закон запретит вкладывать средства в китайские разработки ИИ в военных целях. При этом необходимо будет уведомлять власти о вложениях в другие связанные с ИИ проекты. Помимо этого, запрет на инвестирование распространится и на некоторые проекты, например, связанные с шифрованием и передовыми полупроводниками.

Как отметили источники, закону понадобится около года на вступление в силу. В течение этого времени предприниматели все еще будут иметь возможность финансировать китайские предприятия, не опасаясь штрафных санкций со стороны американских властей. Экономисты назвали причину дефляции в Китае, учитывая сезонный фактор

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с планами, сообщило, что планы администрации президента США Джо Байдена ограничить инвестиции в Китай будут сосредоточены на передовых технологиях, ограничения, вероятно, будут применяться к новым инвестициям и не вступят в силу до 2024 года. В интервью Bloomberg Television министр финансов США Джаннет Йеллен подчеркивала, что ограничения будут "узконаправленными". По ее мнению, это не окажет "фундаментального влияния на инвестиционный климат в Китае". Йеллен заявляла в мае, что администрация Байдена обсуждает ограничения на внешние инвестиции в Китай, которые могут быть направлены на технологии, угрожающие национальной безопасности США.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь заявляла, что Китай выступает против политизации Вашингтоном экономических, торговых и технологических вопросов и надеется, что США не будут препятствовать экономическому развитию страны.