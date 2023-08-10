МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство рекламного агентства "Радио Реклама НН", подконтрольного Kismet Capital Group Ивана Таврина, о приобретении до 75% российского ритейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela), следует из сообщения ведомства. Ретейлеры назвали последствия введения пошлин на кондиционеры и посудомойки

"ФАС согласовала ходатайство "Радио Реклама НН" о приобретении торговых сетей "ZARINA", "Befree", "LOVE REPUBLIC" и "Sela". Рекламное агентство планирует приобрести до 75% акций АО "МФГ Инвест", а также право контролировать деятельность АО "Мэлон Фэшн Груп" и ООО "Такси.Стиль". По мнению службы, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами", — говорится в сообщении.

Ранее на текущей неделе шведская компания Eastnine сообщила, что заключила соглашение о продаже 36% акций Melon Fashion Group за 15,6 миллиарда рублей. Покупателем была названа другая российская компания — "ГЕМ Инвест".

Компания "Радио Реклама НН", ходатайство которой согласовала ФАС, принадлежит Kismet Capital Group Ивана Таврина, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик."