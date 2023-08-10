МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО в прошлом полугодии снизилась на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 314 миллионов долларов, следует из отчета компании. Чистая прибыль RWE в первом полугодии сократилась на четыре процента

Выручка сократилась на 27,5% и составила 1,226 миллиарда долларов. Валовая прибыль компании составила 710 миллионов долларов, что на 59,3% меньше аналогичного показателя в прошлом году. Операционная прибыль снизилась на 57,4% — до 357 миллионов долларов.