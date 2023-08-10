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Чистая прибыль "Распадской" по МСФО сократилась в два раза
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Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО в прошлом полугодии снизилась на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 314 миллионов долларов, следует из... ПРАЙМ, 10.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, чистая прибыль, распадская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО в прошлом полугодии снизилась на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 314 миллионов долларов, следует из отчета компании.
Выручка сократилась на 27,5% и составила 1,226 миллиарда долларов. Валовая прибыль компании составила 710 миллионов долларов, что на 59,3% меньше аналогичного показателя в прошлом году. Операционная прибыль снизилась на 57,4% — до 357 миллионов долларов.