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Wildberries начал тестирование нового логотипа
Бизнес
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Wildberries начал тестирование нового логотипа, он появился сегодня на сайте онлайн-платформы, убедился корреспондент РИА Новости. Обновленный логотип маркетплейса не имеет острых... ПРАЙМ, 11.08.2023
бизнес, новости, россия, wildberries, смена логотипа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Wildberries начал тестирование нового логотипа, он появился сегодня на сайте онлайн-платформы, убедился корреспондент РИА Новости.
Обновленный логотип маркетплейса не имеет острых углов – он стал более округлым, также изменился шрифт.
В пресс-службе маркетплейса подтвердили разработку нового логотипа, но уточнили, что это тестирование: о полномасштабном ребрендинге речь пока не идет.
"Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов — ред.) и на международном сайте", – сообщили в компании.