МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Wildberries начал тестирование нового логотипа, он появился сегодня на сайте онлайн-платформы, убедился корреспондент РИА Новости. "Яндекс.Такси" опроверг переговоры о продаже израильского бизнеса

Обновленный логотип маркетплейса не имеет острых углов – он стал более округлым, также изменился шрифт.

В пресс-службе маркетплейса подтвердили разработку нового логотипа, но уточнили, что это тестирование: о полномасштабном ребрендинге речь пока не идет.

"Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов — ред.) и на международном сайте", – сообщили в компании.