МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Руководителям российских предприятий следует организовать вакцинацию против гриппа для своих сотрудников, затраты на вакцину — это хорошая инвестиция, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Продажи коньяка в России резко выросли в январе-июле

"Было бы неплохо, если бы наш бизнес понял простую истину, что покупая вакцины и прививая своих работников, он никому не делает одолжения, а, наоборот, делает хорошую инвестицию", — сказал Онищенко.

Он пояснил, что благодаря вакцинации работники в период подъема заболеваемости будут меньше болеть и реже брать больничные, соответственно, работодатели не потеряют средства.