2023-08-15T09:29:59+03:00
2023-08-15T09:29:59+03:00
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2023
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Глав российских предприятий призвали организовать вакцинацию против гриппа
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. Руководителям российских предприятий следует организовать вакцинацию против гриппа для своих сотрудников, затраты на вакцину — это хорошая инвестиция, заявил РИА Новости... ПРАЙМ, 15.08.2023
общество , здоровье, бизнес, новости, россия, грипп, вакцинация, геннадий онищенко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Руководителям российских предприятий следует организовать вакцинацию против гриппа для своих сотрудников, затраты на вакцину — это хорошая инвестиция, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Было бы неплохо, если бы наш бизнес понял простую истину, что покупая вакцины и прививая своих работников, он никому не делает одолжения, а, наоборот, делает хорошую инвестицию", — сказал Онищенко.
Он пояснил, что благодаря вакцинации работники в период подъема заболеваемости будут меньше болеть и реже брать больничные, соответственно, работодатели не потеряют средства.