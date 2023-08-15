МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Предприятия Великобритании, экспортирующие продукцию за рубеж, не верят в выгоду от проводимой правительством после выхода страны из ЕС торговой политики, пишет во вторник газета Times со ссылкой на правительственные данные. Британские ученые предрекли экономике страны "потерянные годы"

"Британские компании теряют веру в потенциальную выгоду от новых сделок по свободной торговле, показало правительственное исследование, поскольку, по мнению экспортеров, Brexit принес больше вреда, чем пользы их продажам за рубежом", — сказано в статье.

Отмечается, что проведенный министерством бизнеса и торговли среди трех тысяч компаний опрос показал: 60% полагают, что заключаемые правительством соглашения о свободной торговле никак не повлияют на их деятельность, несмотря на заверения правительства использовать Brexit для расширения торговли со странами с быстрорастущей экономикой и создания "глобальной Британии", сообщает издание.

Доля британских компаний, экспортирующих продукцию за рубеж, практически не изменилась с 2016 года, говорится в статье. Тогда примерно 33% компаний с оборотом более полумиллиона фунтов стерлингов сообщали, что занимались экспортом товаров и услуг в течение последних 12 месяцев. В 2022 году этот показатель не превышал 34%.

"Число компаний, заявивших, что они не занимались экспортом и не собираются этого делать, осталось на уровне около 40%. Даже среди тех фирм, которые экспортируют, 40% заявили, что за последний год их экспорт товаров сократился. Среди экспортеров услуг 29% заявили о снижении объемов продаж", — сказано в тексте.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.