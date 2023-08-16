МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") вернул в App Store и Google Play свое мобильное приложение, запустив его новый вариант, следует из сообщения компании и пояснений ее представителя РИА Новости. Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать авиабилеты за рубеж на Новый год

"Лоукостер "Победа" запустил новое мобильное приложение в App Store и Google Play", — говорится в сообщении.

Представитель авиакомпании пояснил РИА Новости, что авиакомпания отключала в App Store и Google Play предыдущую версию приложения из-за перехода на российскую систему бронирования. "Из-за перехода на российскую систему бронирования пришлось отключить его", — сказал собеседник агентства.

Новое приложение полностью синхронизировано с официальным сайтом "Победы": сервисы авиакомпании работают идентично на обеих платформах и сохраняют в личном кабинете всю историю бронирований и профиль пользователя. В новом приложении доступны все услуги "Победы", предложенные на официальном сайте.

"В новом приложении функционируют все инструменты для поиска и оформления прямой покупки билета у авиакомпании. Старая версия приложения больше не поддерживается", — отмечает "Победа".

Корреспондент РИА Новости проверил, как найти новое приложение "Победы". Оно находится по этому слову не на самом первом месте и называется "Авиакомпания Победа". "Запущено новое официальное приложение, в котором доступны все необходимые сервисы", — говорится в описании к новой версии приложения.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов — "Внуково" и "Шереметьево".