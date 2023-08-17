МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшейся признать права Анастасии Трубниковой, третьей жены умершего в 2021 году основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, на доли в нескольких юрлицах косметической группы. Суд оштрафовал Google за неудаление фейков об СВО с YouTube

Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда, апелляционный суд отклонил жалобу Трубниковой на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Анастасия Трубникова в своем иске оспаривала продажу первой женой Трубникова Ириной в пользу компании "Корпорация АГ" ее долей в ООО "Натура Сиберика" (40%), ООО "Планета Органика" (45%), ООО "Первое решение" (23%) и ООО "Органик Шоп Рус" (45%), а также продажу сыном Андрея и Ирины Трубниковых Дмитрием его доли в ООО "Первое решение" (15%).

Истица, считая себя одной из наследниц Андрея Трубникова и соответственно участницей этих юрлиц, просила суд перевести на нее права и обязанности покупателя во всех этих сделках, состоявшихся в январе 2022 года. Анастасия Трубникова заявила суду, что не была извещена о них, поэтому не смогла реализовать свое преимущественное право участницы обществ на покупку долей.

Суд, отказывая в удовлетворении требований, сослался на апелляционное определение Мосгорсуда от 16 ноября 2022 года, которым брак Андрея Трубникова и Анастасии Трубниковой (Красновой) был признан недействительным.

Как отметил арбитражный суд Москвы в своем решении, учитывая, что исковые требования Трубниковой обоснованы исключительно наследственными отношениями с умершим участником обществ, а самостоятельно Трубникова не владеет долями, оснований для удовлетворения исковых требований, а именно для признания нарушенным ее преимущественного права участника обществ, коим она не является, на покупку долей, отсутствует.

В начале мая АФК "Система" объявила, что стала собственником косметической группы Natura Siberica. Это ведущий российский производитель сертифицированной "органической" косметики под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи". Продукция группы продается в собственных розничных магазинах по всей России и крупнейших торговых сетях. В прошлом году выручка группы составила 10,2 миллиарда рублей. Также на конец апреля текущего года у группы отсутствует чистый долг.