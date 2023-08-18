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Лондонский суд отклонил иск бизнесмена Швидлера об отмене санкций
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. Высокий суд Лондона в пятницу отклонил иск бизнесмена Евгения Швидлера, который пытался оспорить введенные против него британским правительством санкции, передает агентство... ПРАЙМ, 18.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона в пятницу отклонил иск бизнесмена Евгения Швидлера, который пытался оспорить введенные против него британским правительством санкции, передает агентство Reuters.
Британия 24 марта 2022 года обнародовала антироссийский санкционный список, куда вошли целый ряд бизнесменов. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну. Основанием для санкций Лондон назвал проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. Швидлер, имеющий британское гражданство, попал в санкционный список из-за связи с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, два его частных самолета были конфискованы.
Представитель министерства иностранных дел Британии позже заявил, что "каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет право оспорить свое включение в список, и для этого существует четкий законный способ".
В феврале адвокаты Швидлера подали иск в суд в феврале, заявив, что Великобритания допустила "серьезные ошибки" в отношении Швидлера.