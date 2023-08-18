МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона в пятницу отклонил иск бизнесмена Евгения Швидлера, который пытался оспорить введенные против него британским правительством санкции, передает агентство Reuters. Во Франции разгадали хитрость, которая позволила Путину победить санкции

Британия 24 марта 2022 года обнародовала антироссийский санкционный список, куда вошли целый ряд бизнесменов. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну. Основанием для санкций Лондон назвал проводимую Россией специальную военную операцию на Украине. Швидлер, имеющий британское гражданство, попал в санкционный список из-за связи с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, два его частных самолета были конфискованы.

Представитель министерства иностранных дел Британии позже заявил, что "каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет право оспорить свое включение в список, и для этого существует четкий законный способ".

В феврале адвокаты Швидлера подали иск в суд в феврале, заявив, что Великобритания допустила "серьезные ошибки" в отношении Швидлера.