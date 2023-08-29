НОВОСИБИРСК, 29 авг — ПРАЙМ. Ситуация с порчей товаров на складе Wildberries в Электростали из-за ливня решена, была недоработка со стороны компании, сообщила журналистам во вторник в Новосибирске основательница и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Wildberries построит в Новосибирске крупный логистический центр

Сильный дождь в Москве и Подмосковье прошел днем 20 августа. По данным столичных властей, в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Тогда же в компании рассказали агентству, что ливень повредил крышу их склада в Электростали. Уточнялось, что были начаты восстановительные работы, при этом сам объект продолжил функционировать.

"Конечно, решилась (ситуация — ред.). Сейчас спрашивала, кто виноват — подрядчик или мы. Выяснилось, что это наша недоработка. Мы поэкспериментировали и по нижнему краю допустимого построили крышу в одном месте, запас не заложили. Но эта разовая тема, во всех остальных складах такого нет. Она не первый раз уже протекает", — сказала она.

Бакальчук отметила, что продавцам, "конечно", все возместят, как в компании заявили сразу после ЧП.

"Пятнадцать миллионов рублей не такая большая сумма, чтобы её возместить", — добавила она.