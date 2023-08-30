МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в седьмом бизнес-цикле текущего года (с 14 по 29 августа) на 10% по сравнению с предшествовавшим циклом — до 370 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Мировые продажи Toyota достигли рекорда

Предыдущий, шестой бизнес-цикл, длился со с 10 по 25 июля. Продажи за тот период были достигли 411 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в седьмом бизнес-цикле упали на 42%.

"С учетом того, что сложившаяся экономическая ситуация привела к снижению спроса конечных клиентов на ювелирные изделия с бриллиантами на основных потребительских рынках, а также с традиционно более низкими уровнями торговли в середине года, оптовики продолжали осторожно подходить к своим покупкам во время седьмого цикла продаж в этом году", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.