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De Beers сократила продажи алмазов на десять процентов в месячном выражении
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Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в седьмом бизнес-цикле текущего года (с 14 по 29 августа) на 10% по сравнению с предшествовавшим... ПРАЙМ, 30.08.2023
бизнес, экономика, новости, мир, de beers, продажи алмазов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers сократила продажи алмазов в седьмом бизнес-цикле текущего года (с 14 по 29 августа) на 10% по сравнению с предшествовавшим циклом — до 370 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.
Предыдущий, шестой бизнес-цикл, длился со с 10 по 25 июля. Продажи за тот период были достигли 411 миллионов долларов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers в седьмом бизнес-цикле упали на 42%.
"С учетом того, что сложившаяся экономическая ситуация привела к снижению спроса конечных клиентов на ювелирные изделия с бриллиантами на основных потребительских рынках, а также с традиционно более низкими уровнями торговли в середине года, оптовики продолжали осторожно подходить к своим покупкам во время седьмого цикла продаж в этом году", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.