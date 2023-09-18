МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России предупредила операторов "большой четверки" о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, говорится в сообщении ФАС. В ЕЦУС "Мегафон" объяснили, как устраняют аварии на сетях связи

"Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств", — говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России выдала компаниям МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" предупреждения о прекращении подобных действий. Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов", — уточняется там же.