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2023
https://1prime.ru/business/20230918/841769845.html
ФАС призвала операторов связи отменить плату за раздачу трафика
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Федеральная антимонопольная служба России предупредила операторов "большой четверки" о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с... ПРАЙМ, 18.09.2023
телеком, бизнес, технологии, новости, фас, операторы связи, интернет, телефон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России предупредила операторов "большой четверки" о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, говорится в сообщении ФАС.
"Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств", — говорится в сообщении ведомства.
"ФАС России выдала компаниям МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" предупреждения о прекращении подобных действий. Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов", — уточняется там же.