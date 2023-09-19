2023-09-19T14:58:48+03:00
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Китай продолжит улучшать бизнес-среду для иностранных компаний
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Китай продолжит оптимизировать политику по отношению к иностранным компаниям, создавать более открытую бизнес-среду, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ) Пань Гуншэн. "Мы... ПРАЙМ, 19.09.2023
бизнес, новости, китай, народный банк китая, бизнес-среда
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 19 сен — ПРАЙМ. Китай продолжит оптимизировать политику по отношению к иностранным компаниям, создавать более открытую бизнес-среду, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ) Пань Гуншэн.
"Мы продолжим оптимизировать политику, создавать рыночно-ориентированную, действующую на основе закона международную первоклассную бизнес-среду. Будем постоянно повышать эффективность и качество финансовых услуг, способствовать высокой степени открытости внешнему миру", — сказал Пань Гуншэн, слова которого приводятся на сайте банка.
Сообщается, что с соответствующими заявлениями глава ЦБ выступил в понедельник на симпозиуме для иностранных финансовых учреждений и компаний. В частности, в мероприятии приняли участие представители таких компаний как JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc., Deutsche Bank, BNP Paribas, UBS Group AG и Tesla Inc.