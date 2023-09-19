ПЕКИН, 19 сен — ПРАЙМ. Китай продолжит оптимизировать политику по отношению к иностранным компаниям, создавать более открытую бизнес-среду, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ) Пань Гуншэн. Снижение курса юаня к доллару носит временный характер, пишут СМИ

"Мы продолжим оптимизировать политику, создавать рыночно-ориентированную, действующую на основе закона международную первоклассную бизнес-среду. Будем постоянно повышать эффективность и качество финансовых услуг, способствовать высокой степени открытости внешнему миру", — сказал Пань Гуншэн, слова которого приводятся на сайте банка.

Сообщается, что с соответствующими заявлениями глава ЦБ выступил в понедельник на симпозиуме для иностранных финансовых учреждений и компаний. В частности, в мероприятии приняли участие представители таких компаний как JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc., Deutsche Bank, BNP Paribas, UBS Group AG и Tesla Inc.