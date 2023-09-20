МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 9, конкурсному кредитору "Открытие Холдинга", в отстранении конкурсного управляющего Марии Булатовой от процедуры банкротства этой компании, следует из опубликованной в среду резолютивной части определения суда. Суд утвердил мировую "Открытие Холдинга" в споре с Lidiomo и Vestiga

"Заявление конкурсного кредитора ИФНС России №9 по г. Москве о признании незаконными действия (бездействия) конкурсного управляющего Булатовой М.А. и отстранении ее от исполнения возложенных на нее обязанностей конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) АО "Открытие Холдинг" оставить без удовлетворения в полном объеме", – говорится в судебном акте.

Причины недовольства налоговой инспекции деятельностью Булатовой пока не раскрываются. Ранее эта инспекция подала в суд требование к "Открытие Холдингу" в размере около 2,1 миллиарда рублей. Он пока не рассмотрено. Другое требование ИФНС №9, уже включенное в реестр требований кредиторов, – на сумму около 70 миллионов рублей – в сентябре погасил за должника банк "Траст", главный кредитор "Открытие Холдинга".

В июле прошлого года, когда суд признал "Открытие Холдинг" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. На данный момент не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда рублей.

При этом действительную стоимость активов "Открытие Холдинга" Булатова оценивает чуть более чем в 161 миллион рублей и просит суд признать эту оценку, в то время как балансовая стоимость активов должника превышает 28 миллиардов рублей.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре 2021 года по заявлению самой компании.