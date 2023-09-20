БЕРЛИН, 20 сен — ПРАЙМ. Кабинет министров Германии рассматривает возможность целиком перенять активы оператора газовой сети WIGA, ранее отвечавшего за транспортировку части газа по "Северному потоку", сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. Швеция планирует завершить расследование на "Северных потоках" в 2023 году

"В рамках своей новой водородной стратегии федеральное правительство рассматривает возможность полного поглощения оператора газовых сетей WIGA", — пишет издание.

WIGA является совместным предприятием немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая находится под управлением ФРГ).

Отмечается, что данная сделка может быть реализована с помощью SEFE, владеющей 50% долей активов в WIGA. Остальной частью активов управляет Wintershall Dea, готовая с ними расстаться.

Глава департамента экономической стабилизации и энергетической безопасности министерства экономики Филипп Штайнберг подтвердил Handelsblatt, что Берлин совместно с SEFE обсуждает возможную покупку, а также находится в контакте с Еврокомиссией по вопросу, является ли это "осуществимым и разумным" шагом.