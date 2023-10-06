2023-10-06T13:32:08+03:00
2023-10-06T13:32:08+03:00
2023-10-06T13:32:08+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231006/841907833.html
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Почты России"
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Правительство РФ занимается вопросом по финансовому состоянию "Почты России", следует дождаться результатов аудита и разбираться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ... ПРАЙМ, 06.10.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, "почта россии", дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ занимается вопросом по финансовому состоянию "Почты России", следует дождаться результатов аудита и разбираться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и дальше разбираться с этой проблемой", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают о ситуации с учетом значения "Почты России" в отдаленных регионах страны.
Ранее РБК со ссылкой на представителя Минцифры сообщило, что совет директоров "Почты России" поручил провести аудит расходов компании с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании. В сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что правительству следует выработать правильную модель существования "Почты России". По ее словам, сейчас в ее бюджете продолжает расти "финансовая дыра" и, возможно, там идут и другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов.