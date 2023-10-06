МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ занимается вопросом по финансовому состоянию "Почты России", следует дождаться результатов аудита и разбираться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ФАС оштрафовала "Почта банк" за мелкий шрифт в рекламе

"Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и дальше разбираться с этой проблемой", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают о ситуации с учетом значения "Почты России" в отдаленных регионах страны.

Ранее РБК со ссылкой на представителя Минцифры сообщило, что совет директоров "Почты России" поручил провести аудит расходов компании с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании. В сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что правительству следует выработать правильную модель существования "Почты России". По ее словам, сейчас в ее бюджете продолжает расти "финансовая дыра" и, возможно, там идут и другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов.