2023-10-06T17:15:54+03:00
2023-10-06T17:15:54+03:00
2023-10-06T17:15:54+03:00
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Дюков рассказал о реакции "Газпром нефти" на ситуацию на топливном рынке
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"Газпром нефть" оперативно отреагировала на ситуацию на топливном рынке, сдвинула графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, увеличила продажи на бирже, сообщил глава... ПРАЙМ, 06.10.2023
энергетика, бизнес, новости, бензин, россия, газпром нефть, александр дюков, топливный рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" оперативно отреагировала на ситуацию на топливном рынке, сдвинула графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, увеличила продажи на бирже, сообщил глава компании Александр Дюков.
"Если говорить о той ситуации, которая возникла в сентябре, компания "Газпром нефть" оперативно отреагировала. Внесли изменения в график ремонтов, и, соответственно, те ремонты, которые были запланированы в сентябре, мы сдвинули по срокам, что позволило нам продолжать производство моторных топлив, поставлять их на внутренний рынок", — сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы увеличили объем реализации нефтепродуктов через биржу. Мы выполнили все обязательства перед сельхозпроизводителями и, соответственно, откликнулись на дополнительные пожелания по объемам поставки. Также мы делали все для того, чтобы предлагать нефтепродукты на бирже и в рознице наших АЗС по более низким ценам", — добавил он.