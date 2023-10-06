МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" оперативно отреагировала на ситуацию на топливном рынке, сдвинула графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, увеличила продажи на бирже, сообщил глава компании Александр Дюков. Эксперт назвал последствия введения мер по ограничению экспорта топлива

"Если говорить о той ситуации, которая возникла в сентябре, компания "Газпром нефть" оперативно отреагировала. Внесли изменения в график ремонтов, и, соответственно, те ремонты, которые были запланированы в сентябре, мы сдвинули по срокам, что позволило нам продолжать производство моторных топлив, поставлять их на внутренний рынок", — сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы увеличили объем реализации нефтепродуктов через биржу. Мы выполнили все обязательства перед сельхозпроизводителями и, соответственно, откликнулись на дополнительные пожелания по объемам поставки. Также мы делали все для того, чтобы предлагать нефтепродукты на бирже и в рознице наших АЗС по более низким ценам", — добавил он.