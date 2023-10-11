МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40% с конца 2022 года, сообщила служба. ФАС призвала исключать из реестра цен ушедшие препараты

"Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% при незначительном изменении себестоимости… Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Уральская сталь", — сказано в сообщении.

В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, добавляет ФАС.