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ФАС возбудила дело против "Уральской стали"
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40% с конца 2022 года, сообщила... ПРАЙМ, 11.10.2023
бизнес, новости, фас, сталь, дело
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за роста цен на стальную заготовку более чем на 40% с конца 2022 года, сообщила служба.
"Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что с конца 2022 года рост цен на заготовку составил более 40% при незначительном изменении себестоимости… Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Уральская сталь", — сказано в сообщении.
В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, добавляет ФАС.