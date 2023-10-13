МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Будапешт расширяет присутствие сельскохозяйственного и пищевого бизнеса на российском рынке, а также выступает за развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, поскольку эти сферы не затронуты санкциями, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, являющимся сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.

"Санкции не затрагивают сельское хозяйство и здравоохранение, поэтому мы продолжаем поддерживать расширение присутствия венгерских компаний сельскохозяйственной и пищевой промышленности на российском рынке, а также выступаем за развитие сотрудничества в сфере здравоохранения", — написал Сийярто в Facebook*, разместив фотографии совместного заседания с Мурашко.

По словам Сийярто, глава российского минздрава "лично много сделал для развития сотрудничества, идет ли речь о поставках газа или о прививках от коронавируса ранее".

Глава венгерского МИД также отметил, что сотрудничество с Россией в стратегических сферах имеет "серьезную важность" для Венгрии, а ее "безопасное энергоснабжение не может быть гарантировано без поддержания отношений с Россией".

"Венгрия стремится продолжать сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, отстаивая национальные интересы, даже в нынешних геополитических обстоятельствах", — подчеркнул он.

Ранее Сийярто заявил, что в ходе посещения Российской энергетической недели в Москве 13 октября встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудит вопросы энергетического сотрудничества Москвы и Будапешта, однако не планирует заключать новые контракты, поскольку в силе остаются действующие долгосрочные соглашения.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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