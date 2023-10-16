МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает возможность учитывать в формуле экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, мировые цены на соответствующие товары, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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"В правительстве обдумывают возможность дополнения экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, предлагая учитывать в ее формуле мировые цены на облагаемые товары. Таким образом, если цены упадут ниже определенного уровня, то пошлина применяться не будет, как и при снижении курса рубля", — говорится в статье со ссылкой на источники.

По словам источников "Коммерсанта" в правительстве, обсуждается возможность изменения механизма расчета курсовых экспортных пошлин путем добавления в формулу их расчета мировых цен на соответствующие товары. Речь идет о том, чтобы облегчить положение экспортеров. Таким образом, пошлина может обнуляться не только если курс пойдет вниз, но и когда мировые цены на товар окажутся меньше определенного уровня.

Уточняется, что с 1 октября правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС, из которого исключены нефть, газ, зерно, лес и ряд других товаров. Они начинают действовать при курсе доллара выше 80 рублей и составляют 4-7% в зависимости от курса. Дополнительная нагрузка на экспортеров должна принести бюджету в этом году 151 миллиард рублей, в 2024 году 604 миллиарда рублей.

Как пишет издание, сталь не является биржевым товаром, но есть ценовые бенчмарки, которые можно отслеживать. Основные агентства, публикующие такую информацию, находятся в недружественных странах — Platts, Metal Bulletin, Argus, CRU. Возможно, для черной металлургии и угля будут использоваться ценовые бенчмарки российского агентства MMI.

По мнению главы "INFOLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, приводимому в статье, мировая цена имеет мало значения, если российские компании не могут продать товар на ряде рынков по такой цене. Реальная стоимость экспорта, пересчитанная в рубли, — более адекватный индикатор, и его можно не делать полностью открытым, чтобы не затрагивать интересы компаний, которые действуют в условиях жестких санкционных ограничений.