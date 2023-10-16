МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Фирма Fujitsu из Японии начала в августе текущего года процедуру ликвидации своего подразделения в России. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на информацию с сервиса Rusprofile. Samsung утратил лидерство на российским рынке телевизоров, пишут СМИ

По данным журналистов, компания "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидирована в августе следующего года.

РБК напомнил, что Fujitsu перестала поставлять продукцию и услуги после 24 февраля 2022 года, но при этом пока объявила, что покидает российский рынок.

Fujitsu занимается продвижением решений, призванных повысить устойчивость бизнеса. В РФ она также занималась продажами комплектующих и ноутбуков. Свою российскую фирму она создала в начале двухтысячных годов. Владельцем "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" на 99% является Fujitsu Technology Solutions B.V. из Нидерландов, а 1% находится в собственности у Fujitsu Technology Solutions GMBH из Германии.