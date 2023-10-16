2023-10-16T10:04:00+03:00
2023-10-16T10:38:11+03:00
2023-10-16T10:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231016/841990258.html
Японская Fujitsu ликвидирует российское подразделение, сообщили СМИ
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Фирма Fujitsu из Японии начала в августе текущего года процедуру ликвидации своего подразделения в России. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на информацию с сервиса Rusprofile. По... ПРАЙМ, 16.10.2023
бизнес, технологии, новости, россия, япония, fujitsu, ликвидация бизнеса
https://cdnn.1prime.ru/images/83377/76/833777692.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83377/76/833777692.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83377/76/833777688.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83377/76/833777688.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83377/76/833777685.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83377/76/833777685.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231015/841986639.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Фирма Fujitsu из Японии начала в августе текущего года процедуру ликвидации своего подразделения в России. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на информацию с сервиса Rusprofile.
По данным журналистов, компания "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидирована в августе следующего года.
РБК напомнил, что Fujitsu перестала поставлять продукцию и услуги после 24 февраля 2022 года, но при этом пока объявила, что покидает российский рынок.
Fujitsu занимается продвижением решений, призванных повысить устойчивость бизнеса. В РФ она также занималась продажами комплектующих и ноутбуков. Свою российскую фирму она создала в начале двухтысячных годов. Владельцем "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" на 99% является Fujitsu Technology Solutions B.V. из Нидерландов, а 1% находится в собственности у Fujitsu Technology Solutions GMBH из Германии.