Эксперт Сингх: у Индии есть хороший потенциал стать для России "новым Китаем"
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. У Индии есть потенциал стать для России "новым Китаем", куда можно будет перемещать производство, рассказал агентству РИА Новости Акашдип Сингх, глава Индийского делового совета.
"Индия может стать новым Китаем. Об этом уже начали говорит достаточно давно, и если вы увидите все экономические показатели, то поймете, что все к этому и идет. Вопрос только в том, как скоро это произойдет — пять лет, 10 лет — но то, что так и случится — это 100%", — сообщил эксперт в рамках экспортного форума "Сделано в России".
Сингх отметил, что Индия превращается в мировой хаб для производства, так как не все хотят и могут работать с Китаем. В КНР есть своя специфика, которая не всем подходят.
"Мы говорим о населении в полтора миллиарда человек. Не рассматривать такой рынок для российский компаний — преступление", — подчеркнул глава делового совета.
Он добавил, что сейчас барьером для роста показателей торговых оборотов является недостаточная информированность Индии и Россия друг о друге.
Эксперт объяснил, что в России вообще не представляют, что такое Индия на самом деле. Очень мешают различные стереотипы… Отношение к россиянам в Индии положительное, но россиянин для индийца сейчас — скорее друг, чем бизнес-партнер.
По его мнению, правительство Российской Федерации должно поставить отдельную задачу — сформировать "бренд" России в Индии и активно продвигать его, а также поощрять усилия компаний по взаимодействию.
"Важно и то, что Индия достаточно нейтральная страна. Все эти показатели говорят о том, что Индия, естественно, следующий Китай", — заключил собеседник агентства.
https://1prime.ru/business/20231020/842037614.html