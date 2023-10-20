МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. У Индии есть потенциал стать для России "новым Китаем", куда можно будет перемещать производство, рассказал агентству РИА Новости Акашдип Сингх, глава Индийского делового совета. Индия построит крупнейший в мире центр возобновляемой энергии, пишут СМИ

"Индия может стать новым Китаем. Об этом уже начали говорит достаточно давно, и если вы увидите все экономические показатели, то поймете, что все к этому и идет. Вопрос только в том, как скоро это произойдет — пять лет, 10 лет — но то, что так и случится — это 100%", — сообщил эксперт в рамках экспортного форума "Сделано в России".

Сингх отметил, что Индия превращается в мировой хаб для производства, так как не все хотят и могут работать с Китаем. В КНР есть своя специфика, которая не всем подходят.

"Мы говорим о населении в полтора миллиарда человек. Не рассматривать такой рынок для российский компаний — преступление", — подчеркнул глава делового совета.

Он добавил, что сейчас барьером для роста показателей торговых оборотов является недостаточная информированность Индии и Россия друг о друге.

Эксперт объяснил, что в России вообще не представляют, что такое Индия на самом деле. Очень мешают различные стереотипы… Отношение к россиянам в Индии положительное, но россиянин для индийца сейчас — скорее друг, чем бизнес-партнер.

По его мнению, правительство Российской Федерации должно поставить отдельную задачу — сформировать "бренд" России в Индии и активно продвигать его, а также поощрять усилия компаний по взаимодействию.

"Важно и то, что Индия достаточно нейтральная страна. Все эти показатели говорят о том, что Индия, естественно, следующий Китай", — заключил собеседник агентства.