МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. МВД не следует злоупотреблять проверками бизнеса, предпринимателям нужно дать спокойно работать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса

Председатель нижней палаты парламента 23 октября выступил на парламентских слушаниях на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".

Володин выразил благодарность Генеральной прокуратуре за занятую ей позицию. Он напомнил, что проверки, "которые раньше, допустим, с той же Генеральной прокуратурой как-то стимулировались", сейчас прекратились и перешли в ведение МВД.

"Важно, чтобы наши коллеги из МВД со своей стороны также начали работать эффективно, как Генеральная прокуратура, прокуроры субъектов, выполняя поручения президента… Что касается бизнеса, дайте им спокойно работать", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, который не связан с высокими рисками для человека. По его словам, для контроля в этой области достаточно профилактических мер.