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Володин призвал дать бизнесу спокойно работать
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МВД не следует злоупотреблять проверками бизнеса, предпринимателям нужно дать спокойно работать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты парламента 23... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , бизнес, новости, россия, вячеслав володин, проверки бизнеса, мвд россии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. МВД не следует злоупотреблять проверками бизнеса, предпринимателям нужно дать спокойно работать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента 23 октября выступил на парламентских слушаниях на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".
Володин выразил благодарность Генеральной прокуратуре за занятую ей позицию. Он напомнил, что проверки, "которые раньше, допустим, с той же Генеральной прокуратурой как-то стимулировались", сейчас прекратились и перешли в ведение МВД.
"Важно, чтобы наши коллеги из МВД со своей стороны также начали работать эффективно, как Генеральная прокуратура, прокуроры субъектов, выполняя поручения президента… Что касается бизнеса, дайте им спокойно работать", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, который не связан с высокими рисками для человека. По его словам, для контроля в этой области достаточно профилактических мер.