ЖЕНЕВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных товарных знаков в России в 2022 году выросло на 11,8% за год, но количество поданных патентов упало на 13,1%, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Итальянский профессор дал бизнесу ценный совет

"На фоне спада, отмеченного в большинстве государств топ-20, в шести странах этой же категории число заявок на регистрацию товарных знаков выросло. В 2022 году в трех из них был зафиксирован двузначный рост: +11,8% заявок в Российской Федерации, +13,2% в Турции и +16,3% в Индонезии", — сказано в документе.

Организация отмечает, что в случае Турции рост обеспечен в равной степени заявками, поданными в стране и за рубежом, в отличие от этого высокие темпы роста заявок в Индонезии и Российской Федерации — "всецело заслуга заметно увеличившегося числа национальных заявок, которые уверенно компенсировали просевший показатель зарубежных заявок".

Согласно данным WIPO, в 2022 в России было подано 421 140 заявок на регистрацию товарных знаков, что на 25 470 больше, чем в 2021 году. Но количество поданных патентов значительно сократилось: в 2022 году было подано 26 924 заявки на патенты, что на 4053 меньше, чем в 2023 году.

"В 2022 году семь из 20 крупнейших офисов получили меньше заявок, чем в 2021 году, при этом в Италии наблюдалось снижение на 16,8%, а в Российской Федерации на 13,1%", — добавляется в докладе.