ТОКИО, 7 ноя — ПРАЙМ. Введенные Вашингтоном санкции против "Арктик СПГ 2" окажут определенное влияние на бизнес, поэтому Токио планирует провести всестороннюю оценку и выработать ответ с тем, чтобы не подрывать стабильные поставки энергии в страну, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России

Он отметил, что проект "Арктик СПГ 2" является важным для обеспечения стабильных поставок энергии в Японию.

"Но мы полагаем, что санкции против этого проекта неминуемо будут иметь определенный эффект. Мы хотели бы провести детальную оценку при взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами", — сказал он и добавил, что Токио "намерен взаимодействовать со странами "большой семерки" для проведения всесторонней оценки и выработать необходимый ответ с тем, чтобы не подорвать стабильные поставки энергии для населения".

В начале ноября Вашингтон ввел санкции против российских компаний "Арктик СПГ 2", "Руститан" и двух "дочек" "Газпромнефти". Меры против "Арктик СПГ 2", занимающейся выпуском сжиженного газа, США объяснили необходимостью "ограничить производство и возможности для экспорта российских энергоносителей в будущем".

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — месторождение Утреннее в ЯНАО. Согласно проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).