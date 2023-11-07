МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" запустила срочные денежные переводы в Белоруссию, эта услуга доступна более чем в 30 тысячах отделений — перечисленную сумму получатель может забрать сразу, она выдается в белорусских рублях по курсу Нацбанка, сообщает пресс-служба компании. Доставка товаров Ozon в отделениях "Почты России" стала бесплатной

"Теперь в почтовых отделениях можно срочно перевести деньги в Беларусь. Услуга PosTransfer доступна более чем в 30 000 отделений по всей России. Срочные переводы безадресные, их можно забрать в любом отделении Белпочты, подключенном к интернету. Перечисленная сумма будет доступна получателю сразу после отправки и выдается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ. Для выдачи потребуется назвать уникальный номер перевода", — говорится в сообщении.

Переводы работают также в обратном направлении, из Белоруссии в Россию. Получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения. Стоимость услуги составляет 1,8% от суммы перевода.

PosTransfer является аналогом банковского перевода через платежные системы. Сейчас обмен срочными переводами доступен также с Арменией, где тариф составляет 0,9% от суммы перевода, и Киргизией по тарифу 1,2% от суммы перевода.

"Надежность такого способа отправки, доступность почтовой сети, доверие людей к "Почте" — все это делает услугу востребованной. Наша задача — на основе современных технологий расширять географическое покрытие сервиса, прежде всего учитывая самые популярные направления", — прокомментировал директор "Продуктовой фабрики" "Почты России" Антон Нечаев.