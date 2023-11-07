МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство поддерживает работу зарубежных компаний в России, введение временного управления исключительно, заявил глава минфина страны Антон Силуанов. Глава Reiffeisen Bank International усомнился в его уходе из России

Министр напомнил, что "недружественные государства" с прошлого года вводят санкции против российских физических и юридических лиц, а также работают над "узакониванием" механизма конфискации отеественных активов.

"Конечно, Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран. Специально для таких целей в апреле 2023 года был издан указ президента Российской Федерации "О временном управлении некоторым имуществом". Однако следует особо отметить, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, либо же нарушают законодательство Российской Федерации", — сказал Силуанов.

По его словам, "добросовестные компании" получают поддержку властей в решении вопросов, связанных с деятельностью на российском рынке. Министр указал, что с соответствующими ситуациями работает подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

На сегодняшний день во временное управление Росимущества переданы принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро", принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума", а также принадлежащие иностранным компаниям доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" (входил в Carlsberg Group).

Президент России Владимир Путин в апреле текущего года подписал указ, который вводит временное управление некоторыми активами. Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для российской экономики.