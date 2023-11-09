МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости. Суд оштрафовал биржу Coinbase за отказ локализовать данные россиян

"Spotify AB признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", — огласила решение судья Александра Михалева.

На заседании присутствовал лишь представитель Роскомнадзора, от компании в суд никто не явился, хотя повестка было получена в Швеции, пояснила судья. Представитель РКН сообщил, что от Spotify пришло письмо по электронной почте, в котором сказано о прекращении деятельности в РФ и работе всех ресурсов в ограниченном режиме.

В июле 2022 года Spotify за первичный отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) оштрафовали на 500 тысяч рублей — впервые зарубежный сервис по подобному протоколу был оштрафован ниже низшего предела в 1 миллион рублей.

Spotify — шведский аудиостриминговый сервис, был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.