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Суд оштрафовал Spotify за повторный отказ локализовать данные россиян
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Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные... ПРАЙМ, 09.11.2023
бизнес, технологии, новости, россия, штраф, локализация данных, spotify
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Spotify AB признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", — огласила решение судья Александра Михалева.
На заседании присутствовал лишь представитель Роскомнадзора, от компании в суд никто не явился, хотя повестка было получена в Швеции, пояснила судья. Представитель РКН сообщил, что от Spotify пришло письмо по электронной почте, в котором сказано о прекращении деятельности в РФ и работе всех ресурсов в ограниченном режиме.
В июле 2022 года Spotify за первичный отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) оштрафовали на 500 тысяч рублей — впервые зарубежный сервис по подобному протоколу был оштрафован ниже низшего предела в 1 миллион рублей.
Spotify — шведский аудиостриминговый сервис, был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.