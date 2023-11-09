МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Согласно поручению президента России Владимира Путина создано распоряжение по цифровой трансформации обрабатывающих производств, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин указал на белые пятна в российском IT-ландшафте

Он отметил, что российская промышленность продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, предприятия постепенно осваивают новые для ниши и расширяют действующие.

"Чтобы качественно усилить позитивные изменения и поддержать такой настрой, по поручению президента (РФ Владимира Путина) подготовлено распоряжение правительства по цифровой трансформации обрабатывающих производств", — сообщил премьер на совещании кабмина.

По словам Мишустина, основные положения данного документа обсуждались на прошедших стратегических сессиях, в том числе и с участием делового экспертного сообщества. "Реализация положений документа позволит обеспечить достижение технологического суверенитета страны и цифровой зрелости обрабатывающих отраслей через построение соответствующей инфраструктуры и через увеличение доли высокотехнологичной продукции, а также повышение эффективности оборудования и, как следствие, повышение производительности труда", — пояснил он. Мишустин призвал модернизировать инфраструктуру связи

Кроме того, Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российских продуктов на внутреннем и на внешних рынках и ускорить коммерциализацию разработок и исследований.

"Будут выполнены пять ключевых экосистемных проектов. Они предполагают существенное расширение применения на предприятиях технологии искусственного интеллекта, отечественных средств защиты информации, нейротехнологий, математического моделирования и виртуальных испытаний, робототехники и мехатроники", — заявил премьер.

Глава правительства добавил, что новое направление станет частью Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности на ближайшие семь лет, "которое реализует сейчас правительство, и должно положительно отразиться на общей динамике валового внутреннего продукта страны и, как следствие, на общем благосостоянии людей".

"Также оно будет способствовать достижению национальной цели развития, которую перед нами поставил глава государства", — подытожил он.