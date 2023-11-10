ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноя — ПРАЙМ. Центр семейного отдыха с аквапарком и СПА Паяринхови в Финляндии, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы, подал заявление о банкротстве и продолжит функционировать исключительно как отель, сообщает экономическое приложение к газете IltaSanomat. Россиянину отказали в обмене валюты в Европе из-за санкций

"Для подачи заявления о банкротстве было несколько причин, одной из которых была эпидемия коронавируса. Другими причинами были затраты, вызванные более дорогой электроэнергией, войной на Украине и, как следствие, запретом въезда российских туристов в Финляндию", — приводится в сообщении цитата генерального директора предприятия Калле Кескимяки.

Заявление о банкротстве было подано в районный суд Северной Карелии, долги составляют около 1,3 миллиона евро. Банкротство распространяется исключительно на СПА.

"Это разные компании, остальная часть туристического центра продолжит работу в прежнем режиме", — отметил Кескимяки.

Это означает, что отель, коттеджи, ресторан, танцплощадка, магазин и зоопарк продолжат работать в обычном режиме, уточняет издание.

Туристический центр Паяринхови был основан в 1981 году и все время принадлежит одной семье — Кескимяки. СПА-центр открылся в 2010 году.

Как указано на сайте отеля, он находится в 120 километрах от КПП Светогорска и в 55 километрах от КПП Вяртсиля на российской границе.