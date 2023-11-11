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https://1prime.ru/business/20231111/842240189.html
В России выросла стоимость аренды складов
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Российский бизнес забил склады товарами на фоне стремления нарастить запасы, отложенного спроса и пониженной активности девелоперов, это стимулирует рост ставок, пишет издание... ПРАЙМ, 11.11.2023
макроэкономика, бизнес, экономика, новости, бизнес, россия, аренда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнес забил склады товарами на фоне стремления нарастить запасы, отложенного спроса и пониженной активности девелоперов, это стимулирует рост ставок, пишет издание "Коммерсант".
Сообщается, что из-за стремления ретейлеров увеличить запасы товаров за год аренда в Москве и области может подорожать на 43,4%, что практически в 2,5 раза превышает летние цены. Однако уже в следующем году складской рынок может ждать охлаждение из-за высоких ставок по кредитам и дороговизны аренды.
Издание отмечает, что похожая ситуация фиксируется не только в Москве. По информации "Авито Недвижимости", средняя стоимость аренды складов за год выросла на 26% по России. Самое значительное повышение цен отмечается в Калининграде.
Что же касается спроса на аренду, то за год вырос на 39%. В то же время предложение сократилось на 26%.
Ранее издание писало, что в России началась сезонная распродажа, связанная с Днем холостяка, выпавшим в этом году на 11 ноября, и ежегодной "черной пятницей". Тем не менее ретейлеры отмечают необычайно низкий спрос россиян на распродажах. По данным "Коммерсанта", покупательная активность сократилась на порядка 4-7%.