МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" разработал электровелосипед, предназначенный для курьеров, — он позволит сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным, новое устройство представлено на ежегодном онлайн-мероприятии "YaC 2023". В Минпромторге раскрыли влияние курьерских служб на бизнес

"Яндекс" на "YaC 2023" показал электровелосипед собственной разработки. Он предназначен для курьеров и призван сделать процесс доставки более комфортным, быстрым и безопасным. При создании велосипеда "Яндекс" учитывал пожелания курьеров, сотрудничающих с "Яндекс Едой" и "Деливери", — рассказали в компании.

Рама велосипеда изготовлена из алюминия, а сиденье сконструировано так, чтобы курьер меньше уставал даже во время долгих поездок. Также есть багажник для курьерской сумки с рамкой, которая надежно удерживает багаж, и USB-порт для зарядки смартфона.

Электровелосипед оснащен модулем IoT (internet of things, "интернет вещей") — с помощью него устройство обменивается данными с сервером. Это позволяет автоматически регулировать скорость — на велосипеде не получится превысить скоростной лимит, установленный для данного участка города. Аккумулятор защищен от самовозгорания и снабжен системой мониторинга.

"Электровелосипед можно использовать в любое время года. Электроника и тормоза полностью герметичны, поэтому ему не страшны ни дождь, ни снегопад. Предусмотрен подогрев батареи — чтобы дольше держала заряд на холоде. А если аккумулятор сел, его можно быстро заменить на свежий и продолжить работу", — добавили в компании.

Зимой на улицах Москвы уже появятся первые 100 серийных велосипедов, курьеры, которые сотрудничают с сервисами компании, смогут взять их в аренду. К следующей осени "Яндекс" планирует довести число велосипедов до нескольких тысяч.