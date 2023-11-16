МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о закупках госзаказчиками у госкорпорации "Роскосмос" данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса, на рассмотрение Думы его планируется вынести 28 ноября. В России оценили объем мировых затрат на пилотируемую космонавтику

Документ, внесенный правительством РФ, предоставляет государственным и муниципальным заказчикам с 1 января 2025 года возможность закупать данные ДЗЗ у "Роскосмоса" как у единственного поставщика. Госкорпорация в таком случае сможет предоставлять их на платной основе органам госвласти и местного самоуправления, бюджетным и автономным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, а также другим юрлицам, которые осуществляют закупки в соответствии с законом о контрактной системе (44-ФЗ) у единственных поставщиков.

В случае отсутствия у "Роскосмоса" возможности, в том числе технической, осуществить поставку данных дистанционного зондирования Земли или продуктов ДЗЗ их закупки такие заказчики будут вправе осуществить у других поставщиков. При этом госкорпорация ежегодно до начала планирования закупок на очередной год будет формировать заявки на предоставление данных и продуктов ДЗЗ на основании запросов государственных и муниципальных заказчиков.

И в случае отсутствия у нее возможности осуществить их поставку "Роскосмос" должен будет своевременно уведомить об этом заказчиков. Это, согласно пояснительной записке, позволит заказчикам заблаговременно планировать свои закупки с учетом способа определения поставщика, временных затрат на проведение закупки и исключить риски несвоевременного обеспечения государственных нужд.

Комитет, поддержав законопроект, отметил необходимость его доработки ко второму чтению. Он, в частности, отмечает "недостаточную проработанность его финансово-экономического обоснования" и "неясность финансовой модели, планируемой к реализации в случае его принятия". "Так, в материалах к законопроекту идет речь о создании условий для развития коммерческих операторов ДЗЗ, при этом не ясно, какими именно положениями законопроекта будут достигнуты указанные цели", — указывается в заключении комитета.

Кроме того, закупки у "Роскосмоса" как у единственного поставщика возможны только в случае установления исключительных полномочий госкорпорации. Однако вносимыми изменениями "такие исключительные полномочия не предусматриваются, как раз наоборот — предусмотрена возможность осуществления поставки ДЗЗ иными поставщиками, в случае отсутствия" у "Роскосмоса" возможности. Эти изменения не учитывают и установленное в рамках ЕАЭС правовое регулирование закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и требуют уточнения, замечает комитет.