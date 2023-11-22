МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает стратегию продвижения российских брендов, планирует представить ее президенту РФ Владимиру Путину, сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева. В РСПП рассказали о популярности импортозамещения у российского бизнеса

Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он попросил Чупшеву доложить о конкурсе брендов. Глава АСИ рассказала об итогах первого конкурса и успехах финалистов и победителей.

"В рамках этого проекта также начали работу по разработке стратегии продвижения российских брендов и хотим представить ее вам на встрече с победителями нового конкурса российских брендов", — сказала Чупшева.

"Хорошо, хорошо. Желаю успеха всем участникам конкурса", — ответил президент.

На заседании наблюдательного совета АСИ в феврале этого года Путин призвал выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов. Глава государства тогда отмечал, что это поможет российским компаниям увеличить объемы производства и сбыта продукции, а также выйти на федеральный уровень. Позднее президент дал поручение обеспечить в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проведение ежегодного конкурса лучших новых отечественных брендов, а также награждение его победителей. Победителей первого конкурса наградили в рамках форума в июне в Москве.

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) была создана по распоряжению правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин. Организация поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.