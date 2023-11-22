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2023-11-22T17:09:15+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231122/842341559.html
Пять типографий норвежского Amedia переданы в управление Москвы
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Пять типографий норвежского холдинга Amedia переданы из управления Росимущества в управление правительства Москвы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 22.11.2023
медиа, бизнес, новости, россия, бизнес, управление, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пять типографий норвежского холдинга Amedia переданы из управления Росимущества в управление правительства Москвы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, в перечень движимого и недвижимого имущества правительства Москвы переданы акции АО "Прайм принт Москва", принадлежащие Amedia Eastern Europe AS.
Правительству Москвы также передано 140 тысяч обыкновенных акций "Прайм принт Екатеринбург", 700 акций "Прайм принт Новосибирск", 6790 тысяч акций "Прайм принт Челябинск" и 56% долей в уставном капитане "Прайм принт Воронеж".
В апреле 2022 года Amedia в связи с событиями на Украине объявила, что считает невозможным ведение бизнеса в России. В сентябре 2023 года указом президента России типографический бизнес был передан в управление Росимущества.