КУТСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Арктическая стартап-экспедиция может выйти на уровень международного проекта с участием стран Азии и Ближнего Востока, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков. Сбербанк запустил прием заявок на арктическую ипотеку

Во второй день форума "Цифровой алмаз" подвели промежуточные итоги Арктической стартап-экспедиции подвели и наградили победителей премиями в размере одного миллиона рублей. В этом году определили победители четырех из восьми направлений.

Чекунков и глава Якутии Айсен Николаев приняли участие в этом торжественном мероприятии.

По словам министра, Арктическая стартап-экспедиция "Дальний Восток. Арктика. Россия" стала объединяющим проектом. "Сотни ребят приняли участие. Я верю, что этот проект будет развиваться, он надолго. Я предложил сегодня, чтобы этот проект принял международный характер. Надеюсь, что это предложение будет поддержано. Мы активно сейчас развиваем сотрудничество со странами, которые разделяют позицию России, уважают позицию страны — защищать суверенность, многополярный мир… И такие наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате", — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут принять и другие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС. Конкурс проходит по таким направлениям, как кино, анимация, архитектура, разработка игр, дизайн одежды.

Проект является развитием стартап-экспедиции "Б8", начавшейся в 2019 году. За 2019 и 2020 годы в "Б8" участвовали 266 проектов.

В этом году якутский креативный проект по проведению Арктической стартап-экспедиции масштабировали на 18 регионов России.