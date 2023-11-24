МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Почте России" поручено до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя вопрос о введении инфраструктурного платежа. "Почта банк" будет оказывать финансовые услуги на дому через почтальонов

Ранее в ноябре издание РБК со ссылкой на источники в Минцифры сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов, вопрос обсуждался на совещании в правительстве по вопросу улучшения финансово-экономического состояния "Почты России". Уточняется, что глава "Почты" Михаил Волков представил концепцию повышения эффективности деятельности почты, один из элементов — введение сбора с маркетплейсов, которые, скорее всего, были бы переложены на покупателей.

"Даны поручения "Почте России" предоставить свои предложения, это какие пределы внутренних резервов, ресурсов есть для оптимизации. До конца первого квартала", — сказал Шадаев.

Министр отметил, что принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы — "где можно сократить издержки, где можно дополнительные услуги предоставлять".

Шадаев в сентябре заявлял, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год.

Одновременно АКИТ предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота — российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры.