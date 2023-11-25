МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило изменения в законопроект об упрощении перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны России, сообщается на сайте кабмина. Трутнев прокомментировал идею Минфина ограничить льготы в ТОР и ОЭЗ

"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №452648-8 "О внесении изменений в статью 105.26 части первой и статью 176.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

В начале ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ.

Данный законопроект входит в пакет законодательных инициатив правительства РФ, направленных на совершенствование преференциальных режимов предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке и в Арктике.