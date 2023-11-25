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Правительство одобрило упрощение правил перехода на налоговый мониторинг
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Правительство России одобрило изменения в законопроект об упрощении перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта... ПРАЙМ, 25.11.2023
бизнес, налоги, экономика, новости, россия, правительство рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило изменения в законопроект об упрощении перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны России, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №452648-8 "О внесении изменений в статью 105.26 части первой и статью 176.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
В начале ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ.
Данный законопроект входит в пакет законодательных инициатив правительства РФ, направленных на совершенствование преференциальных режимов предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке и в Арктике.