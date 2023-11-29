МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к двенадцати своим экс-руководителям и компании-акционеру на сумму более 243,2 миллиарда рублей взыскали солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков — экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Суд в США отказал основателю Binance в переезде в ОАЭ до приговора

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Ирина Букина отклонила кассационные жалобы Алексея и Дмитрия Ананьевых, Промсвязьбанка и Банка России, третьего лица в процессе. Все они просили передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Текст определения еще не опубликован.