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https://1prime.ru/business/20231129/842402283.html
Верховный суд оставил в силе взыскание с Ананьевых по иску ПСБ
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Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к двенадцати своим экс-руководителям и компании-акционеру на сумму... ПРАЙМ, 29.11.2023
право, общество , бизнес, новости, суд, братья ананьевы, псб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к двенадцати своим экс-руководителям и компании-акционеру на сумму более 243,2 миллиарда рублей взыскали солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков — экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Ирина Букина отклонила кассационные жалобы Алексея и Дмитрия Ананьевых, Промсвязьбанка и Банка России, третьего лица в процессе. Все они просили передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Текст определения еще не опубликован.