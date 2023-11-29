2023-11-29T12:28:29+03:00
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Единственным владельцем магазинов на АЗС "Газпром нефти" стал Игорь Кожин
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Предприниматель Игорь Кожин стал единственным владельцем ООО "Стопэкспресс", розничной сети магазинов на АЗС "Газпром нефти", следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно документу, Кожину... ПРАЙМ, 29.11.2023
бизнес, новости, россия, газпром, азс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Предприниматель Игорь Кожин стал единственным владельцем ООО "Стопэкспресс", розничной сети магазинов на АЗС "Газпром нефти", следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно документу, Кожину теперь принадлежит 100% в Stopexpress. Ранее 30% компании были распределены между бывшим главой ритейлера "Лента" Владимиром Сенькиным, экс-генеральным директором сети супермаркетов "Норма" Константином Лебедевым и их партнерами.
В июне 2023 года Сенькин потребовал от ООО "Стопэкспресс" предоставить сведения о деятельности компании, в том числе данные о финансовых результатах за первый квартал 2023 года, движении денежных средств и отчеты об их расходовании физлицами в интересах компании, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В то же время ритейлер пытался взыскать с Сенькина и Лебедева 29,364 миллиона рублей и добиться ареста их долей, также сказано в материалах суда. Однако в сентябре стороны отказались от взаимных претензий.
Stopexpress — розничная сеть магазинов на автозаправочных станциях. В настоящее время компания управляет 125 магазинами на АЗС "Газпром нефти" в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле.