ПЕКИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Российская сторона считает важным создание российско-китайской арбитражной палаты как механизма урегулирования возможных споров, заявил в четверг председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В правительстве одобрили проект создания Лунной станции с Китаем

"Очень важно обеспечить безопасность и повысить открытость и предсказуемость банковской системы эффективных взаиморасчетов между двумя странами", — заявил Титов в Пекине на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

Он отметил, что "комитет может содействовать тому, чтобы увеличить до 90%, а может быть и до 100% взаиморасчеты в национальных валютах".

"Мне как уполномоченному по защите прав предпринимателей кажется еще очень важным создание российско-китайской арбитражной палаты, как пользующегося доверием обеих стран механизма урегулирования возможных споров. Мы уже приступили к организации такой работы", — указал Титов.

Он также подчеркнул важность научно-технического сотрудничества двух стран, отметив, что "огромный прорыв Китая в этой области сегодня доказал всему миру преимущество китайской экономики".

"Квантовый компьютер, разработки на направлении квантового компьютера, развитие космического интернета, пилотируемый полет — это все может стать основой нашего совместного научно-технического сотрудничества", — отметил Титов.