Правительство расширило инфраструктурную поддержку инвесторов на Дальнем Востоке
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство России расширило виды инфраструктурной поддержки для инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, они смогут возмещать часть затрат на присоединение железнодорожных путей предприятий к инфраструктуре РЖД.
Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
"Инвесторы получат возможность частично возмещать затраты на присоединение железнодорожных путей предприятий к путевой инфраструктуре ОАО "РЖД"… Претендовать на такое возмещение смогут инвесторы, реализующие свои проекты на территории Дальневосточного федерального округа", — сообщается на сайте кабмина.
Указано, что размер таких выплат будет рассчитываться исходя из объёма инвестиций и специального коэффициента, который устанавливается президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока по отдельным видам экономической деятельности. Так государство сможет поддерживать проекты, оказывающие наибольшее влияние на темпы развития дальневосточных регионов, отмечено в сообщении.
"Этим же постановлением установлен приоритет для инвестпроектов, связанных с развитием туризма. При проведении конкурсных отборов у проектов строительства или реконструкции гостиниц, домов отдыха и санаториев будет больше шансов получить субсидии на развитие инфраструктуры. Общий объём субсидий, который будет распределён между победителями конкурсного отбора, с учётом таких условий, составит около 1 млрд рублей", — сообщается на сайте кабмина.
https://1prime.ru/business/20231202/842439371.html