МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство России расширило виды инфраструктурной поддержки для инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, они смогут возмещать часть затрат на присоединение железнодорожных путей предприятий к инфраструктуре РЖД. В Счетной палате назвали ДФО мощнейшей инвестсоставляющей на столетия

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

"Инвесторы получат возможность частично возмещать затраты на присоединение железнодорожных путей предприятий к путевой инфраструктуре ОАО "РЖД"… Претендовать на такое возмещение смогут инвесторы, реализующие свои проекты на территории Дальневосточного федерального округа", — сообщается на сайте кабмина.

Указано, что размер таких выплат будет рассчитываться исходя из объёма инвестиций и специального коэффициента, который устанавливается президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока по отдельным видам экономической деятельности. Так государство сможет поддерживать проекты, оказывающие наибольшее влияние на темпы развития дальневосточных регионов, отмечено в сообщении.

"Этим же постановлением установлен приоритет для инвестпроектов, связанных с развитием туризма. При проведении конкурсных отборов у проектов строительства или реконструкции гостиниц, домов отдыха и санаториев будет больше шансов получить субсидии на развитие инфраструктуры. Общий объём субсидий, который будет распределён между победителями конкурсного отбора, с учётом таких условий, составит около 1 млрд рублей", — сообщается на сайте кабмина.