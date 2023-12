НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек — ПРАЙМ. Государственная индийская компания GAIL India в пятницу заявила, что возбудила судебное разбирательство против бывшего подразделения российского "Газпрома" за непоставку сжиженного природного газа и потребовала возмещения ущерба в размере 1,817 миллиарда долларов. "Газпром" вновь возглавил рейтинг крупнейших в России инвесторов

Как отмечается в опубликованном на фондовой бирже заявлении, индийская компания подала арбитражный иск в Лондонский международный арбитражный суд за "непоставку грузов СПГ по долгосрочному контракту".

В 2012 году GAIL подписала с российским энергетическим гигантом "Газпром" 20-летнее соглашение о закупке до 2,85 миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Сделка была подписана с Gazprom Marketing and Singapore, которая в то время была подразделением Gazprom Germania, а теперь называется SEFE и работает под управлением правительства Германии. Российская материнская компания отказалась от владения SEFE после того, как в отношении Москвы были введены западные санкции.

SEFE прекратила поставки СПГ индийской компании в июне прошлого года, чтобы удовлетворить свой собственный спрос, и возобновила поставки в апреле этого года.

В заявлении GAIL говорится, что она подала в суд на "SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Ltd (бывшую Gazprom Marketing and Trading Singapore Pte Ltd)" и потребовала "до 1,817 миллиарда долларов США и альтернативных мер, включая неденежные льготы".

Иск был подан в пятницу, говорится в заявлении.

Группа "Газпром" в марте 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd (GM&T). Уже в апреле власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы. В сентябре Германия объявила о национализации компании.

Правительство РФ разрешило поставки сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала СПГ" бывшей структуре "Газпрома" SEFE сроком до конца 2024 года. В 2022 году также выдавалось такое разрешение, но сроком на 90 дней. Это требовалось для продолжения поставок в Индию в рамках контракта с GM&T, которая после перехода под управление Германии попала под российские санкции.

Как сообщали СМИ, GM&T после разрешения правительства РФ в 2022 году всё равно пропускала поставки, предназначавшиеся индийской GAIL. Значительная разница спотовых и долгосрочных цен позволяла GM&T заплатить GAIL неустойку за недопоставку и перепродать СПГ на споте, при этом всё равно заработав.