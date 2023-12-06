МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Бояться национализации пивоваренной компании "Балтика" не стоит: во-первых, это поможет отрезвить транснациональные компании, а во-вторых, это может стать лишь промежуточной мерой для защиты возможных новых собственников от санкций и претензий, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Балтика" представит свою продукцию на полках турецких магазинов

Президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, написала в среду газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию.

"На мой взгляд, это можно и нужно сделать, так как существующий правовой статус компании подвешен. Национализация компании – стандартный инструмент в мировом праве, и бояться его не следует. Этот шаг отрезвит транснациональные компании из стран наших "партнеров", считающих себя венцом мирового права. Национализированная "Балтика" под управлением создателя этой компании вряд ли станет менее успешной как минимум. Так что само производство сохранится, экономических потерь от этого шага я не вижу", — отметила партнер консалтинговой компании "НЭО" Альбина Корягина.

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, национализация может стать новой временной схемой передачи активов западных компаний российским. "Чтобы не вызвать дополнительные санкции к российским компаниям новых собственников, можно, наверное, сделать это через государство. Наверное, это в определенной степени защищает новых собственников от санкционных возможных нападок", — отметил он.

Вместе с тем, считает Дробиз, национализация вряд ли станет трендом. "В случае планов продажи "Росспиртпрома" мы видим настрой государства отдать все в частные руки. Тогда национализация, возможно, временная промежуточная схема в сложный период", — сказал эксперт.

"Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля, принадлежащая иностранной компании, переходит во временное управление Росимущества. Под управление ведомства перешли 98,56% в капитале "Балтики", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — "Хоппи Юнион" и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.

Carlsberg сообщала, что будет стремиться защитить свои активы и стоимость бизнеса в РФ и не согласна с передачей их в управление Росимуществу, а также расторгла лицензионные соглашения, которые позволяют "Балтике" производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов. В настоящее время "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ — Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.