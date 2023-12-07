МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Представители бизнеса и финансового сектора всегда недовольны друг другом, но результат есть, экономика развивается, заявил президент России Владимир Путин. Посол Антонов заявил о вреде санкций США для американского бизнеса

Глава государства выступает на форуме ВТБ "Россия зовет".

"Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний и средних, и с представителями финансового сектора: все всегда друг другом недовольны. Это всегда, и думаю, что везде. Но цифры-то говорят о том, что решения-то принимаются, жизнь идет, экономика развивается", — сказал он, добавив, что результат в целом получается.

Путин также призвал создать широкую линейку инструментов для финансирования предприятий. По его словам, они должны быть настроены на специфику бизнеса.

Кроме того, глава государства подчеркнул интерес России к созданию открытого и конкурентного рынка, Это, указал Путин, является стимулом для развития отечественной экономики.

Путин также заявил, что необходимо поддержать растущую деловую активность, обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса, который покрывает потребности внутреннего рынка и экспортный спрос.

"Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".