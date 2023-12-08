МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу по заявлению Сбербанка ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО "ОР", которое в холдинге OR Group (прежнее название – "Обувь России") занималось привлечением финансирования через выпуск облигаций, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд в Москве взыскал долг с российской "дочки" Adidas

Задолженность ООО "ОР" перед Сбербанком превышает 1,3 миллиарда рублей. Ранее суд по заявлению банка принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах должника в пределах суммы долга за исключением денег, предназначенных для выплаты компенсаций за причинение вреда здоровью, заработной платы и уплаты налогов.

В материалах суда говорится, что аналогичные обеспечительные меры ранее были приняты Мещанским райсудом Москвы (имущество арестовано в пределах около 4,5 миллиарда рублей), Центральным райсудом Новосибирска (около 1,4 миллиарда), Лефортовским райсудом Москвы (более 1,7 миллиарда). Отмечается также, что фонд оплаты труда сотрудников на март 2022 года составлял около 65 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы 28 ноября ввел наблюдение в отношении ПАО "ОР Групп", головной компании OR Group, по заявлению Промсвязьбанка, долг перед которым превышает 1,7 миллиарда рублей. Сбербанк тоже подал заявление о банкротстве ПАО "ОР Групп", оно принято судом как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Требования крупнейшего российского банка будут рассмотрены следующими.

OR Group допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. Основным держателем выпуска выступает Промсвязьбанк. Впоследствии OR Group допустила еще несколько дефолтов по выплате купонов по облигациям. Причиной дефолтов компания называла отсутствие на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. OR Group ранее также подготовила комплексную программу долговой реструктуризации и направила ее в Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк.

OR Group основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году компания провела IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и модном рынке. Компания выпускает обувь, развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Московская биржа с мая прекратила торги акциями OR Group.