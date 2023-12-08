МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал законным постановление столичного управления Федеральной антимонопольной службы России, которым на компанию "Яндекс" был наложен штраф в размере 400 тысяч рублей за незаконную рекламу оружия. "Яндекс" начнет сдавать роботов-доставщиков в аренду бизнесу

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд отклонил жалобу "Яндекса" на принятое в сентябре решение арбитражного суда, после чего оно вступило в законную силу.

ФАС установила, что интернет-компания с января по апрель прошлого года размещала рекламу охотничьего ружья "Тигр" в своем рекламном сервисе "Яндекс. Директ", что является нарушением закона о рекламе.

В соответствии с нормами этого закона реклама гражданского оружия, в том числе оружия самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального, допускается только в специализированных рекламных изданиях и изданиях для пользователей гражданского оружия, в местах производства, реализации, экспонирования такого оружия и в местах, отведенных для стрельбы из оружия, а также в теле- и радиопрограммах строго с 22 до 7 часов местного времени.

Принятое в августе 2022 года решение о нарушении законодательства о рекламе "Яндекс" не оспорил. Позже, в марте этого года, на основании этого решения компанию привлекли к административной ответственности. При определении размера штрафа ФАС приняла во внимание отягчающее обстоятельство в виде неоднократности подобных нарушений и смягчающее, состоявшее в том, что "Яндекс" сам прекратил противоправное поведение, не дожидаясь предписания ФАС.

Оспаривая в суде постановление о назначении штрафа, компания ссылалась на пропуск антимонопольным органом срока привлечения к административной ответственности, но суды эти доводы со ссылкой на судебную практику отклонили.